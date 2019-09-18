مصر | المؤبد لعاطل قتل آخر بـ"كتر" بسبب "حذاء" في السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المؤبد لعاطل قتل آخر بـ"كتر" بسبب "حذاء" في السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بالحكم المؤبد لقاتل شخص بمدينة السلام والسبب الخلاف على سعر حذاءه.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي عبدالبارى، ومساعديه كل من مصطفى عبدالمجيد ومحمد رضوان.

وتعود أحداث القضية عندما قام المدعو "م.ج.ع" 52 سنة عاطل بالتعدي على "م.م.أ" 46 عاما عامل، بمحل أحذية بالسلام، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما ثم وصل الأمر إلى التشابك بالأيدي، على إثرها قام الأول بدفع الثاني بغرض إيقاعه على الأرض، وقام بإخراج " كتر " من حقيبة كانت معه، ثم قام بتسديد طعنة له في الرقبة، وأخرى بجانبه الأيسر، قاصدًا إزهاق روحه، وانتهت بوقوع الأخير قتيلا، وقام المتهم بالهرب.

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وورد بلاغ لرئيس مباحث السلام ثان المقدم أحمد حسن خيري، بوجود جثة متعفنة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة من القسم لمكان الحادث وبالفعل تم العثور على جثة متعفة.

وتبين من التحريات قيام المتهم بقتله لخلافهما على سعر الحذاء، وبمداهمة منزله تم القبض عليه بحوزته كمية من مخدر الحشيش بقصد التعاطي.

وبعرض المتهم على النيابة العامة أحالته محبوسًا إلى محكمة جنايات القاهرة والتي قضت بالسجن المؤبد عليه.