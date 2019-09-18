شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يهدي سفير جورجيا درع المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أهدي محافظ أسوان اللواء سعيد حجازي، درع المحافظة لسفير جورجيا في القاهرة ألكسندر نالباندوف، بعدما اتفق الجانبان على التعاون في مجال السياحة، وعلى التحضير قريبا لاتفاقية تآخي بين مدينة اسوان واحدى المدن الجورجية.

وقد ابدى سفير جورجيا اعجابه الشديد بمدينة اسوان، التي زارها لأول مرة، كما زار معبدفيلة ومتحف النيل ولم يفوته جولة نيلية رائعة بين الجزر.