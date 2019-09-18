شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة خارجية السودان: نعول كثيرا على مصر فى العديد من الملفات السودانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أسماء عبد الله، وزيرة خارجية السودان، خلال جلسة المباحثات الثنائية التى عقدت اليوم، الأربعاء، بمقر مجلس الوزراء، برئاسة رئيسا وزراء البلدين، أن السودان يُعول كثيراً على الدور المصرى فى العديد من الملفات، فى مقدمتها حشد الدعم المالى، وتحسين الأجواء مع المؤسسات الدولية، والسعي لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ولفتت إلى أن التعاون فى هذه المجالات، يمثل نقطة الانطلاق للسودانيين لتحقيق ما يصبون إليه، وأضافت وزيرة خارجية السودان أن هناك توافقاً بشأن مجالات تم بحثها من الجانبين، ومنها الربط الكهربائى، والتعاون فى مجال السكك الحديدية، وأن هناك خطوات تنفيذية ستتم من الجانبين.

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