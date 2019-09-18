شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إيران استخدمت 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز للهجوم على أرامكو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العقيد تركى المالكى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع السعودية، إن إيران تقف وراء هجمات منشأتى النفط لشركة أرامكو، موضحا أنه تم استخدام صواريخ "كروز" والطائرات المسيرة من دولة إيران، خاصة ان الاعتداء تم من خلال الشمال، وليس من الجنوب.

وأضاف العقيد تركى المالكى، خلال المؤتمر الصحفى لوزارة الدفاع السعودية، أن تم استخدام 25 طائرة بدون طيار وصاروخ كروز، مشددا على أن الهجوم على شركة أرامكو لم يأت من اليمن، وأن هذه الأسلحة ليست موجودة لدى الحوثيين فى اليمن كما أن المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من قبل الحوثيين.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودى، قد أكد بأنه فى يوم السبت الخامس عشر من شهر محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، وفى تمام الساعة 3:31 و3:42 صباحًا، وقعت عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية فى معامل شركة أرامكو السعودية فى خريص وبقيق، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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