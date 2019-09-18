شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف دعم الشرعية: إيران تقف وراء الهجمات على المدنيين بالسعودية عبر وكلائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العقيد تركى المالكى، المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، إن الهجوم على منشأت النفط يستهدف المجتمع الدولى وأمن الطاقة وليس المملكة فقط، مشددا على قدرة المملكة على الدفاع عن أراضيها وممتلكاتها.

وأضاف المالكى، خلال المؤتمر الصحفى لوزارة الدفاع السعودية للكشف عن دور إيران فى الاعتداء على منشأت النفط، أن المملكة تدعو المجتمع الدولى للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة فى المنطقة، خاصة أن لدينا أدلة واضحة على أن هجوم أرامكو لم ينطلق من اليمن ولكن من الشمال وإيران من تقف ورائه.

وأشار المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، أن إيران نفذت العديد من الهجمات ضد أمن الملكة السعودية، من خلال وكلاء لها، موضحا أن هناك 100 مواطن سعودى مدنى تعرضوا لأضرار من الهجمات الإيرانية، واستعرض العقيد تركى المالكى العديد من صور الاعتداءات الإيرانية فى السعودية، وعرض مقاطع فيديو لطائرات بدون طيار خلال تحركها من اجل استهداف منشأتى النفط.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة السعودى، قد أكد بأنه فى يوم السبت الخامس عشر من شهر محرم 1441هـ الموافق 14 سبتمبر 2019م، وفى تمام الساعة 3:31 و3:42 صباحًا، وقعت عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية فى معامل شركة أرامكو السعودية فى خريص وبقيق، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

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