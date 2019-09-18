شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن تعيين روبرت أوبراين مستشارا جديدا للأمن القومى الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قرارا بتعيين روبرت أوبراين، مستشارا جديدا للأمن القومى الأمريكى، وذلك وفق خبر عاجل أفادت به قناة "سكاى نيوز عربية". وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد أعلن استقالة مستشاره للأمن القومى جون بولتون، موضحا أنه سيعين مستشارا جديدا، وذلك خلال الأسبوع الماضى، قبل أن يصدر قراره اليوم بتعيين روبرات أوبراين.

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