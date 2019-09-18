شكرا لقرائتكم خبر عن قرار حكومى بتعيين زياد عبد التواب قائماً بأعمال مساعد أمين عام مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف المهندس زياد عبد التواب حسن، للقيام بأعمال مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى، لمدة عام.
جدير بالذكر أن المهندس زياد عبد التواب، كان رئيسا لمركز معلومات مجلس الوزراء، حتى صدور قرار لرئيس الوزراء، اليوم الأربعاء بتكليف أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، للقيام بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمدة عام، بالإضافة إلى عمله مساعداً لرئيس الوزراء.
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