شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وقالت وزارة الزراعة في بيان، الأربعاء، إن مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية قد شنّت حملة مكبرة في 4 محافظات وهي (كفر الشيخ، الشرقية، الاسماعيلية، الدقهلية) حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 39 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 29 مراكز مخالفة ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

ومن جهته، أكد الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ان الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، والقيام بتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.