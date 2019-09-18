شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوستيت» يبحث طلب «العربية للاستثمار» بتخصيص 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع لـ25 سنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والوفد المرافق له، بحضور الدكتور سعد نصار مستشار الوزير وعضو مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار، وبحث معه تخصيص مساحة 15 ألف فدان بمنطقة غرب غرب المنيا لاستغلالها في مشروع استثمار زراعي.

وتناول الاجتماع بحث سبل زيادة استثمارات الهيئة في مصر وتنسيق إجراءات تنظيم الاجتماع السنوي لمجلس مساهمي الهيئة العربية المقرر عقده في طنجة بالمغرب والذي سوف يرأسه وزير الزراعة المصري.

وقال «أبوستيت» في تصريحات صحفية الأربعاء، إنه ناقش أيضا مع المزروعي سبل الاستثمار في مشروع المليون ونصف المليون فدان، وكذا دراسات التربة والمياه لمناطق الفرافرة وغرب غرب المنيا وأيضا الفرص والأراضي المتاحة للاستثمار الزراعي وتسهيل الإجراءات مما يسهم في جذب وتشجيع المستثمرين الزراعيين.

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وأشار الوزير إلى توجه الدولة في زيادة زراعة أشجار الزيتون لإنتاج زيت الزيتون وتشجع المستثمرين في هذا المجال، لتغطية احتياجات البلاد من زيت الزيتون والدخول نحو التصدير إلى الخارج وفقا للمعايير الدولية لزيت الزيتون.

من ناحيته قال المزروعي، أن الهيئة العربية ترغب في زيادة استثماراتها في مجال استصلاح الأراضي وإنتاج المحاصيل الزراعية في مصر خاصة الزيتون وبنجر السكر وكذا الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي والتصنيع الزراعي.

وأضاف «المزروعي»، إنه تم الاتفاق على تخصيص مساحة 15 ألف فدان بنظام حق الانتفاع للهيئة لمدة 25 سنة قابلة للتجديد من المساحة المخصصة للوزارة والتي تبلغ 20 ألف فدان في منطقة غرب غرب المنيا، موضحا إنه يوجد في مصر شركتين تابعتين للهيئة وهي شركة الفيوم للسكر والشركة العربية للحاصلات الزراعية، وتمت الموافقة على الشراكة في مشروع لتصنيع الجبن واللقاحات البيطرية مع شركة ميفاك للقاحات البيطرية، وترغب الهيئة في زيادة استثماراتها الزراعية في مصر من خلال تخصيص مساحة 15 ألف فدان قابلة للزيادة.

يذكر أن الهيئة العربية للاستثمار تتكون 21 دولة عربية مساهمة فيها بنسب مختلفة، وأن مصر من الدول المؤسسة ولها عضو مجلس إدارة الهيئة هو د سعد نصار مستشار وزير الزراعة، وإنها هيئة استثمارية تعمل على تنفيذ مشروعات لتوفير الغذاء في الوطن العربي بمشاركة شركات قطاع خاص.