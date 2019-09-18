شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يشهد توقيع الترتيبات التنفيذية لاتفاقية «بريما» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، توقيع الترتيبات التنفيذية الخاصة باتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال البحث والابتكار «بريما»، وذلك بحضور إيفان سوركوش سفير الإتحاد الأوربى بالقاهرة.

وأشار الوزير إلى أن توقيع الترتيبات التنفيذية يعطي دفعة قوية لبدء تنفيذ «بريما» والتي تعد من أكثر البرامج تميزا في إطار التعاون الأورمتوسطي، كما تساهم في تعظيم الاستفادة من خبرات الاتحاد الأوروبي خاصة في مجالات التغذية والزراعة والمياة بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة لشعوب منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأكد الدكتور عبدالغفار، أن الاتفاقية تساهم في إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المشتركة التي تواجهها المنطقة ومنها ندرة المياة ومشاكل الأمن الغذائي، والحصول على منتجات غذائية صحية وآمنة، والمساهمة في حل مشكلات الزراعة.

وأضاف، أن الاتفاقية توفر تمويلا ودعما كبيران للمشروعات البحثية وللباحثين المصريين في مجالات البحث العلمي التي تخدم أهداف التنمية المستدامة والتي تشكل أولوية لمصر في المرحلة القادمة، وذلك بتمويل يصل إلى 500 مليون يورو، حوالى مليار جنيه سنويا ولمدة عشر سنوات مدة الاتفاقية، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان قريبا عن توفير تمويل يبلغ نحو 70 مليون يورو لعام 2020 كجزء من الاتفاقية للمشروعات البحثية في المجالات المعنية.

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ومن جانبه أكد سفير الاتحاد الأوروبى إيفان سوركوش عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والاتحاد الأوروبي في كافة المجالات ومن بينها التعليم العالي والبحث العلمي، كما قدم الشكر لجهود الأطراف المصرية التي ساهمت في إتمام توقيع الاتفاقية وتسهيل تنفيذها لما تمثله «بريما» من أهمية في دعم البحث والابتكار في المجالات التي تخدم النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول المشاركة، مشيرا إلى التزام الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم اللازم لتنفيذ الاتفاقية بتوفير التمويل الإضافي المنصوص عليه ضمن بنود الاتفاقية من خلال برنامج «هورايزون 2020» بقيمة 18.3 مليون يورو في السنة ولمدة 10 سنوات.

تهدف الاتفاقية والتى تم توقيعها بين الجانبين في أكتوبر 2018 إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتكامل بين دول حوض البحر المتوسط من خلال دعم التنفيذ المشترك للبرامج الوطنية التي تقدم حلول مبتكرة في نظم الأغذية والزراعة والمياة، والمساهمة في تحقيق الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية والنمو الاقتصادى، ومواجهة تغيرات المناخ والممارسات الزراعية غير العادلة، والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، كما توفر «بريما» دعما للبحث والابتكار من خلال برنامج للتمويل المشترك للمشروعات البحثية من الدول المشاركة، إلى جانب مساهمة الاتحاد الأوربى .

ويشارك في الاتفاقية 20 دولة من دول حوض البحر المتوسط، وتستمر الاتفاقية لمدة عشر أعوام.

وبموجب الترتيبات التنفيذية التي تم توقيعها اليوم تم تحديد شروط وأحكام مشاركة مصر في الاتفاقية

قام بالتوقيع عن الجانب المصرى الدكتور محمد الشناوى مستشار الوزير للعلاقات والاتفاقيات الدولية، وعن الاتحاد الأوربي إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوربى بالقاهرة.

حضر التوقيع عدد من قيادات الوزارة، والسفير رؤوف سعد رئيس المكتب التنفيذى للاتفاقية.