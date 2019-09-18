شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية يلتقي رئيس الهيئة ومحافظ بورسعيد لبحث آليات العمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأربعاء، بالفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لبحث بعض الملفات المشتركة وآليات العمل خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار خطة المنطقة الاقتصادية نحو التنسيق الكامل مع هيئة قناة السويس باعتبارها صمام الأمان للمنطقة الاقتصادية، كما تم بحث بعض الملفات التي تخص المشروعات المقامة داخل الحيز الجغرافي لمحافظة بورسعيد وتابعة للمنطقة الاقتصادية.

كما التقى المهندس يحيى زكي العاملين في الهيئة في بورسعيد (القطاع الشمالي)، حيث أشاد بجهود العاملين في الهيئة خلال الفترة الماضية طالباً بذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة حتى يجنو ثمار ما زرعوه.

كما أشاد رئيس الهيئة بالكفاءات وذوي الخبرات لدى المنطقة واصفاً إياهم بثروة الهيئة، مشيراً إلى الاهتمام الذي تلقاه منطقة شرق بورسعيد وموانئها على الأخص والمشروع عموماً من جانب القيادة السياسية والمستثمرين باعتباره حجر الزاوية في خطة الدولة نحو النهوض بالاقتصاد المصري وتنمية سيناء، مدللاً على ذلك بكثرة الزيارات التي استقبلتها المنطقة خلال الفترة الوجيزة منذ توليه مسؤولية رئاسة الهيئة الاقتصادية.