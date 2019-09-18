شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تنسيق ٧٧٥ ألف طالب.. وتسليم الجامعات والمعاهد قوائم المقبولين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التعليم العالي، الأربعاء، أنه تم الانتهاء من تنسيق عدد ٧٧٥ ألف و٨٢ طالب وطالبة من جميع الشهادات للقبول بالجامعات والمعاهد العليا التابعة للوزارة للعام الجامعي 2019/2020.

وقالت الوزارة أنه تم توزيع ٥٥٧ ألف و٣٠٨ طالب وطالبة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، و٢٠١ ألف، و٩٢٧ من الحاصلين على الشهادات الفنية، و١١ ألف و٦٩٧ طالبا من الشهادات المعادلة العربية، و٤ آلاف و١٥٠ من الحاصلين على الشهادات المعادلة الأجنبية، مشيرة إلى إنه تم تسليم الجامعات والمعاهد قوائم الطلاب المقبولين من خلال مكتب تنسيق القبول لإنهاء إجراءات قبولهم في العام الجامعي 2019/2020.

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ووجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الشكر للسيد عطا، رئيس قطاع التعليم بالوزارة والمشرف العام على مكتب التنسيق وكل أعضاء فريق مكتب التنسيق الذين أدوا عملهم بحرفية لإتمام مراحل التنسيق بنجاح.

كما قدم وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة للطلاب المقبولين بالجامعات والمعاهد هذا العام، وطالبهم بالمشاركة في كافة الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعات للاستفادة من هذه المرحلة في بناء الشخصية المتكاملة للطلاب.

من جانب آخر أعلن عبدالغفار عن صدور قرارات جمهورية بتعيين كل من الدكتور مصطفى يوسف النجار رئيساً لجامعة مطروح، والدكتور أحمد جابر رئيساً لجامعة الفيوم، والدكتور شريف محمد على نائباً لرئيس جامعة مدينة السادات لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حمدان ربيع عطية نائباً لرئيس جامعة دمياط لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مجدي السيد محفوظ عميدًا لكلية العلوم جامعة كفر الشيخ، والدكتور عماد محمد أحمد عميدًا لكلية الآداب جامعة الزقازيق، والدكتور أيمن حافظ عميداً لكلية الزراعة جامعة المنوفية.