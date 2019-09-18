شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع: القوات المسلحة على قلب رجل واحد وتضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى الفريق أول، محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الأربعاء، عدداً من القادة والضباط والصف والجنود من مقاتلي قوات الصاعقة والمظلات، الذي يأتي في إطار خطة «اللقاءات الدورية»، التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة بمختلف الأفرع والتشكيلات والوحدات.

وألقى قائد قوات الصاعقة كلمة أكد فيها أن رجال القوات الخاصة يعملون بكل عزيمة وإصرار للحفاظ على مقدسات الوطن، مشيراً إلى الدعم الذي توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لقوات الصاعقة والمظلات لتؤدى مهامها بكفاءة واقتدار، ضمن المنظومة المتكاملة للقوات المسلحة.

واستهل القائد العام اللقاء بالوقوف دقيقة «حداداً» على أرواح شهداء الوطن الأبرار من الجيش والشرطة الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة لتظل مصر هي الكتلة الصلبة التي تحفظ أمن واستقرار المنطقة، كما نقل القائد العام لمقاتلي القوات الخاصة تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يبذلونه من جهد وعرق من أجل رفعة الوطن وحماية ترابه المقدس.

وأكد القائد العام- في هذا الصدد- أن القوات المسلحة كانت وستظل درعاً واقياً للوطن، وحصناً منيعاً يصون ويحمي مقدراته، وأن رجالها على قلب رجل واحد يدافعون عن أمن مصر بأرواحهم ودمائهم، ويضعون المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار.

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وشدد على أن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التي لا تلين ماضون في أداء مهامهم المقدسة، المكلفين بها لحماية الوطن ضد العدائيات والتهديدات المحتملة .

وأدار القائد العام، خلال اللقاء، حواراً مع مقاتلي القوات الخاصة تناول خلاله تطورات الأوضاع في المنطقة، والتحديات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما استمع لآرائهم واستفساراتهم في مختلف المجالات، معرباً عن سعادته لما لمسه من فهم واع، وإدراك صحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات تؤثر على أمن مصر القومي.

وأشار الفريق أول محمد زكي إلى أن مقاتلي القوات الخاصة هم أحد الأذرع القوية التي ترتكز عليها القوات المسلحة لدعم قدرتها القتالية وحماية ركائز الأمن القومي المصري في كافة الاتجاهات، مؤكداً أن القوات المسلحة مستمرة في القضاء على الإرهاب بشمال ووسط سيناء، بالتزامن مع دعم جهود وخطط التنمية الشاملة، والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة للنهوض بالوطن في شتى المجالات .

ومن جانبهم، جدد مقاتلو القوات الخاصة العهد مع القائد العام، على التضحية والفداء والوفاء بكافة المهام والواجبات التي تسند إليهم من أجل حماية الوطن، وأن يظل أمن مصر وسلامتها وقدسية أراضيها أمانة في أعناق رجال القوات المسلحة.

حضر اللقاء عدد من كبار قادة القوات المسلحة .