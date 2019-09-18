شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر»: «نور حياة» تجرى الكشف الطبي على العيون لمواطني 6 محافظات غداً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل القوافل الطبية للمبادرة الرئاسية نور حياة عملها، الخميس، في 6 محافظات هي الدقهلية بمنية النصر، والمنوفية بمركز الباجور، والفيوم بمركز دفينو، والشرقية بمدينة العاشر من رمضان، والمنيا بمركز ملوي، ودمياط باستاد دمياط، وذلك لإجراء الكشف الطبي عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار، ضمن المرحلة الأولى من المبادرة والتي تشمل 13 محافظة هي السويس والإسماعيلية والشرقية والدقهلية والغربية والقليوبية والمنوفية والفيوم والمنيا وبني سويف والجيزة ودمياط وبورسعيد.

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وقال تامر عبدالفتاح، المدير المالي والإداري والقائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق ينفذ المبادرة الرئاسية نور حياة بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، وبالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والصحة ومنظمة الصحة العالمية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر.

وأضاف أن المبادرة تستهدف إجراء المسح الطبي على مليوني مواطن وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء وتوفير نصف مليون نظارة طبية مجانا، فضلا عن إجراء الكشف الطبي لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الإبتدائية، وتوفير مليون نظارة طبية للتلاميذ المكتشف إصابتهم بضعف الإبصار خلال الكشف الطبي وذلك خلال 3 سنوات.

وأوضح أن القافلة الواحدة تستقبل على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع نحو ألف مواطن لإجراء الكشف الطبي وتسليم العلاج والنظارات للحالات المكتشف إصابتها بمسببات ضعف وفقدان الإبصار مجانا من داخل القافلة، فضلا عن تحويل الحالات المتطلبة تدخلا جراحيا إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة بكل محافظة حيث تجرى نحو 350 عملية أسبوعيا من خلال 6 مستشفيات مشاركة في المبادرة حتى الآن على مدار اليومين.