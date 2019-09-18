شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: «السوشيال ميديا» تشكل 50% من الرأي العام وتساهم في تضليل المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إنه ظهر مؤخرًا إعلام خارج عن السيطرة وهو السوشيال ميديا، الذي يسيطر على 40 إلى 50% من صناعة الرأي وهو خارج السيطرة الرسمية ويمثل خطورة متمثلة في تضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة.

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جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها مكتبة الإسكندرية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاما.

وأضاف أن الجمهور يظلم الإعلام ويحمله المسؤولية وكأننا من المفترض أن نسيطر على هذا العالم الافتراضي، رغم أن ذلك ليس مسؤوليتنا وحدنا بل مسؤولية مجلس النواب والأسرة والمسجد لترشيد هؤلاء العابثين بأمن الوطن.

وأشار إلى أن طريقة الأهرام ومدرسته في الكتابة على مدار تاريخه هي الطريقة الأحدث في العالم حاليا، كما أن مدرستها في التصوير خلال حقب قديمة، وأثناء فترة الصور الأبيض والأسود كانت أكثر حرفية من صور بكاميرات حديثة حاليا، وتلك الروح نفتقدها حاليا في الصحافة المصرية.