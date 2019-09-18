شكرا لقرائتكم خبر عن «الأقصر» تحتضن المعرض الدولي لمستلزمات الفنادق والمنشآت السياحية لدعم السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتضنت محافظة الأقصر«المعرض الدولي لمستلزمات الفنادق والمنشآت السياحية»، والذي شاركت فيه كبري الشركات العاملة بالقطاع، بهدف دعم الموسم السياحي بالأقصر، ودعم عجلة الاقتصاد المصري، ويأتي المعرض بعد غياب 12 عام، فيما تضمت الإحتفالية عروض لكبري الشركات الغذائية وشركات مستلزمات الفنادق والديكور والمطباخ الفندقية.

وانطلقت على هامش فاعليات المعرض مسابقة «هوتكس» للطهي والتي شارك فيها أكثر من 100 طاهي من فنادق محافظة الأقصر برعاية شركة «دريم»، بالإضافة إلى طهاة من فنادق الغردقة ومرسى علم، تحت أشراف الدكتور شريف عباس والأستاذ جمال عباس ولجنة من كبار الطهاة من القاهرة والأسكندرية وصعيد مصر.

Advertisements

وأعلنت إدارة مسابقة «هوتكس للطهي»، أن المسابقة منصة للتنافس الودى بين الطهاة لإظهار مهاراتهم وتبادل الخبرات بينهم، والتي شملت جميع أقسام المطبخ الفندقى من حلوانى ومخبوزات والمطبخ السخن والجاردمانجيه، فيما فاز بالمسابقة كل من عصام عبدالستار وأحمد رمضان وأيمن عبدالصادق وطاهر محمود وطاهر محمد ومصطفى عبده واحمد حسن واسلام احمد وعز الدين عبدالرازق ومحمد عربي وبيومي احمد وأحمد عطيتو وعلاء وهبي وأحمد عبدالمقصود وبدوي رجب بالميدالية الذهبية.

وفاز حسام الدين ابراهيم واحمد السيد ومحمود جابر وبهاء الدين عادل ومحمد سعدي وحسام محمد ومحمود عبدالرحمن ويوسف التهامي وممدوح فؤاد وشباني محمد وحسان محمد واحمد حمدي والحسين أحمد بالميدالية الفضية، فيما فاز بالميدالية البرونزية سيد عبدالرازق واحمد محمد وماهر عبدالحليم وعلى زين العابدين وخالد عبدالموجود وامير عبدالراضي ومحمد حسنى وحشمت عطاالله ومحمد كمال ومحمد حسام ومحمود على ونادر محمود ومصطفى طنطاوي وحسن عابدين وايراهيم أحمد.

الجدير بالذكر، أن الشركات التي شاركت بالمعرض تضع الطهاة نصب عينيها وتقدم لهم كل جديد وتدعمهم من خلال المسابقات والمعارض بهدف رفع شأن مهنة الطهى ولأهميتها في منظومة النشاط الفندقى والسياحة في مصر.