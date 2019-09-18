شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يصدق على قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2020؛ جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية مدير إدارة التجنيد والتعبئة.

وأوضح مدير إدارة التجنيد؛ أن قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتباراً من 25 سبتمبر الجاري، وذلك وفقاً للشروط الآتية؛ المؤهلات العليا ويكون من مواليد الفترة من 1 يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2019 حتى آخر يوليو 2019، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض ) الذين أنهو سنة الإمتياز / مدة التدريب خلال تلك الفترة، و المتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 اكتوبر2019 وتسجيلهم إجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد إعتبارا من 31 اكتوبر وحتى 23 نوفمبر2019.

اما المؤهلات فوق المتوسطة؛ فهم مواليد الفترة من 1 يوليو حتي 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1999 والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2019 حتى أخر يوليو 2019، والمتخلفين من سنوات سابقة علي أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 11 نوفمبر2019 و تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 24 وحتى 26 نوفمبر 2019.

اما المؤهلات المتوسطة؛ مواليد أشهر (يناير/ فبراير/ مارس ) من عام 2000 والحاصلون على مؤهل متوسط، ومواليد الأشهر الثلاثة من جميع السنوات حتى عام 1999 وما قبلها خريجى العام الدراسي 2018/2019، والمتخلفين من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 25 سبتمبر2019، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتباراً من 7 وحتى 30 أكتوبر 2019م.

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وفيما يتعلق بغير ذوى المؤهلات؛ مواليد أشهر (يناير/ فبراير / مارس) من عام 2000 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 18 نوفمبر2019 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 27 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر 2019م.

على كل شاب له موقف مخالف عن ذلك يجب عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورا للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدى، كما تم إنشاء موقع لإدارة التجنيد على شبكة الانترنت علي العنوان (https:// tagned.mod.gov.eg ) وموقع للرد علي استفسارات المصريين المقيمين بالخارج على العنوان [email protected] وخدمة الاستعلام الصوتى لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة لها على الأرقام الآتية:

( 26351195/02-26339581/02) وقد تم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكترونى لخدمات التجنيد (كول سنتر- 25874900/02)

كما صدق القائد العام على سفر 7 لجان قضائية عسكرية تجنيدية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقييمين بالخارج، لاستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدى للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والذين تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد الثلاثين عاما، وذلك بعد سداد الغرامة المقررة طبقاً للقانون.

ومن المقر أن تبدأ تلك اللجان عملها اعتبارا من 3 وحتى 12 أكتوبر القادم بكل من الولايات المتحدة الأمريكية ( ومقرها واشنطن )، فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا (ومقرها باريس)، إيطاليا (ومقرها روما)، المملكة العربية السعودية (ومقرها الرياض)، الإمارات، قطر( ومقرها أبوظبى)، لبنان، الأردن( ومقرها عمان)، الكويت (ومقرها الكويت)، وعلى جميع الشبان المقيمين بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم البيانات الآتية (الاسم رباعي – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة إستخراجها لمواليد عام 1984 وما قبلها بالإضافة للرقم القومي)، وذلك لإيضاح موقفهم التجنيدي قبل سفر اللجان، وتيسيراً على هؤلاء الشباب يمكن لذويهم المقيمين بمصر التقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة بتلك البيانات وتحديد الدولة المتواجد بها الشاب لإيضاح مواقفهم التجنيدية، وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية ومنح هؤلاء الشباب شهادات المعاملة التى تفيد بتسوية موقفهم التجنيدى فور وصول اللجان بتلك الدول طبقاً للتوقيتات المحددة.