شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام قطار بجرار زراعي وتعطل حركة القطارات بخط «القاهرة- طنطا» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعطلت حركة القطارات على خط القاهرة – طنطا لأكثر من ساعتين، نتيجة اصطدام قطار 540 القادم من طنطا إلى القاهرة بجرار زراعي هرب سائقه أثناء مروره من معبر غير قانوني ما بين محطتي كمشوش وكفر السنابسة، مما أدى إلى كسر في ماسورة الهواء الرئيسية للقطارات وتوقف حركتها.

كان اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم على شريط السكة الحديد.

وبالانتقال الفوري تبين اصطدام قطار 540 القادم من طنطا إلى القاهرة بجرار زراعي، أثناء مروره من معبر غير قانوني ما بين محطتي كمشوش وكفر السنابسة دون إصابات، مما أدى إلى كسر في ماسورة الهواء الرئيسية للقطارات وتوقف الحركة وتحطم الجرار الزراعي. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

حادث اصطدام قطار بالجرار في المنوفية‎

حادث اصطدام قطار بالجرار في المنوفية‎