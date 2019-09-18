شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: التفتيش على 2263 منشأة وفحص 10655 سيارة للتصدي لـ «تلوث الهواء» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل وزارة البيئة بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية جهودها للسيطرة على كافة مصادر تلوث الهواء خاصة خلال فترة موسم السحابة السوداء فقد تمكنت الفرق التفتيشية التابعة للوزارة والأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة المعنية بمنظومة قش الأرز من التفتيش على 2263 منشأة صناعية حتى تاريخه تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى وتبين مخالفة 496 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الجهود للحد من نوبات تلوث الهواء الحادة.

وبلغ إجمالي المخلفات الزراعية المجمعة داخل المحافظات بالتعاون مع وزارة الزراعة ما يقرب من 48780 طن حتى تاريخه وذلك من خلال مواقع التجميع التي تم العمل بها حتى الآن والبالغ عددها 360 موقع، كما تم تحرير 42 محضر حرق مخلفات زراعية للفلاحين الذين مازالوا يصرون على مخالفة القانون بالحرق المكشوف للمخلفات الزراعية.

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ونفذت الوزارة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف تحقيق الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 10655 سيارة حتى تاريخه، وتبين مخالفة 2262 سيارات للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وانطلاقاً من دور وزارة البيئة التوعوي نفذت إدارات الإعلام بالأفرع الإقليمية لجهاز شؤون البيئة المعنية بالمنظومة 938 ندوة للمزارعين للتوعية بمخاطر حرق المخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة منها فضلا عن الدعم المقدم من وزارة البيئة من خلال إتاحة المكابس والمفارم والجرارات الزراعية بأجر رمزي، إضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب مواقع تجميع قش الأرز.

تتم المتابعة من خلال غرفة العمليات بالتعاون بين وزارات الزراعة والبيئة والتنمية المحلية بناء على تكليفات رئيس الوزراء.

وترحب وزارة البيئة باستقبال شكواكم من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن ١٩٨٠٨ من ٨ ص إلى ٩ م وعبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook وزارة البيئة المصرية- الصفحة الرسمية، وتطبيق WhatsApp 01222693333 تليفون 022525640. كما يمكنكم التواصل مع منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة الخط الساخن 16528.