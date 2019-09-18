شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: منح أسرة متوفى خلاط الإسمنت بالكويت مستحقاته ومعاشًا شهريًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه في إطار متابعة مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بدولة الكويت، لمستحقات المواطن المصري عبدالمنعم سيد سعيد، المتوفى في حادث سقوطه في خلاط أسمنت بالمصنع الذي كان يعمل فيه بمنطقة الصليبية بمدينة الكويت، فقد قامت الشركة بتحمل مصاريف نقل الجثمان للقاهرة، وتذكرة الطيران لابن أخته صبحي محمد على المرافق للجثمان، ومعه ما يعادل مبلغ 10 آلاف جنيه مصري للأسرة، فضلا عن منح أسرته 10 آلاف دينار، ومبلغ التأمين الذي يعادل 10 آلاف دينار أو 24 ضعف الراتب أيهما أكبر، بالإضافة إلى معاش شهري.

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن الوزير كان يتابع أولا بأول بصفة يومية إجراءات نقل جثمان المواطن المصري المتوفى في الحادث ومستحقاته لدى الشركة التي كان يعمل بها، وذلك من خلال المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بالكويت أحمد يوسف، الذي أشار إلى أن المواطن المتوفى من مركز قوس بمحافظة قنا، ويحمل جواز سفر مصريا تحت رقم: A11151882، ويبلغ من العمر 48 عاما، وأنه تم الاطلاع على المستندات الدالة على ما قامت بصرفه الشركة، وأنه بمجرد وصول إعلام الوراثة سيتم التواصل مع أسرة المتوفى وتسليهم مستحقات المتوفى بالكامل ومبلغ التأمين والمعاش الشهري.

وقام المستشار العمالي، أحمد يوسف، بالتنسيق مع القنصلية، بالتوجه إلى موقع مصنع الغانم انترناشيونال للخلط الخرساني الجاهز التابع لشركة المسيلة للخلط الخرساني بمنطقه الصليبية شرق الكويت الذي وقع فيه الحادث للاطمئنان على العمال المصريين بالشركة وما يتم تطبيقه من اشتراطات السلامة والصحة المهنية لهم حتى لا يتكرر ما حدث في المستقبل، حيث تمت مقابلة مدير الإنتاج للوقوف على موقع الحادث ومثّل لنا كيف وقع.