شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم ندوة للتوعية المائية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت اﻹدارة العامة للإرشاد والتوجيه المائى بوزارة الرى اليوم ندوة التوعية المائية تحت شعار " مشاركة المجتمع المدنى فى توعية المواطنين للحد من تلوث المياه وإلقاء المخلفات الصلبة والسائلة بالمجارى المائية وتأثيرها على البيئة والصحة العامة والمحاصيل الزراعية " بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالفيوم.

تناولت الندوة التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة الى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية على الرغم من ثبات حصة مصر من المياه وتدهور نوعيتها نتيجة للسلوكيات السلبية واللامسؤلة من بعض فئات المجتمع ، فضلاً عن حاجة هذه قطاعات الدول إلى ضخ كميات مياه متزايدة أولا بأول وعلى رأسها مياه الري والشرب والأغراض المنزلية، كذلك تم التأكيد على استراتيجية الوزارة والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتهيئة ومنها محور التوعية للنهوص بالشأن المائى.

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كما أوصت الندوة بضرورة تحويل المخرجات إلى واقع عملى من خلال قيام السيدات بالمجلس القومي للمرأة بالفيوم والسادة المواطنين بنشر التوعية المائية بين مواطني المحافظة وخاصة بين المرأة الريفية وربات البيوت لمواجهة السلوكيات السلبية وترسيخ السلوكيات الإيجابية فى نفوس جميع المواطنين من أجل احترام نعمة الماء وشكر الله تعالى عليها وترشيد استخداماتها والحفاظ عليها وتوضيح مدى خطورة تلويث نهر النيل على حياة الإنسان والحيوان والنبات.

كما تم ااتفاق على تنظيم ورش عمل بالعديد من قرى الفيوم للوقوف على التحديات المائية على أرض الواقع ووضع الحلول وتوفير البدائل لها.

وجارى التواصل مع العديد من الفروع التابعة للمجلس القومى للمرأة على مستوى الجمهورية لمناشدة المرأة المصرية وتفعيل دورها الهام فى توعية جموع المواطنين من أجل الحفاظ على ثروتنا المائية وترشيد استخدامها والكف عن إهدارها وتلويثها ومواجهة التعديات على نهر ا لنيل.

