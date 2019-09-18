الداخلية: إحباط محاولة تهريب كمية من العقاقير الطبية المحظور تصديرها إلى خارج البلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، محاولة تهريب كمية من العقاقير الطبية المحظور تصديرها إلى خارج البلاد عبر أحد المنافذ.

كانت تحريات ومعلومات وحدة البحث الجنائي بقسم شرطة منفذ أرقين البري التابع للإدارة العامة لأمن الموانئ، أفادت باعتزام (مندوب شركة تصدير - مقيم بأسوان) تهريب كميات كبيرة من العقاقير الطبية المحظور تصديرها خارج البلاد ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية وبضائع متنوعة محملة على سيارة نقل بمقطورة قيادة أحد الأشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية أسفرت عن ضبط كمية كبيرة من العقاقير الطبية البشرية المتنوعة عبارة عن (عدد 101,210 ألف "قرص، عبوة، أنبوب، أمبول) مخبأة ضمن مشمول الرسالة.. قدرت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة قرابة 250 ألف جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.