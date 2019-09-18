"القومي للمرأة" يشيد بقرارات تمثيل المرأة بمجالس إدارة شركات البورصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته واعضائه بقرارات الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية التي تشترط تمثيل المرأة في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، وجهت الدكتورة مايا مرسي الشكر للدكتور محمد عمران لإيمانه بقدرات المرأة المصرية في جميع المهام التي توكل إليها وحرصه على تمثيلها في مجالس إدارة الشركات المقيدة في البورصة المصرية والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، مؤكدة أن هذه القرارت تعد خطوة جديدة على طريق تمكين المرأة المصرية ، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ،المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة، لافتة إلى أن الدراسات اثبتت أن الشركات ذات التمثيل الأعلى للمرأة تحقق معدلات ربحية أعلى وقوة مالية أفضل ومعدلات نمو أكبر.

جدير بالذكر أن قرارات الدكتور محمد عمران تحمل رقمي (123 و124) لسنة 2019 وتتضمن تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.