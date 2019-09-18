اقتصادية الوفد: الحكومة الإلكترونية تحد من الفساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أشاد الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، باتجاه الحكومة لتفعيل نظام الحكومة الرقمية، مؤكدًا أن نظام الحكومة الرقمية سيوفر كثيرًا من الوقت على المواطنين في الحصول على الخدمات، وبجانب السرعة في توصيل الخدمات فإنه يسّهل تحصيل الضرائب من خلال طريقة الدفع الإلكترونية للضرائب.

وأوضح قنديل، في بيان، اليوم الأربعاء، أن التحول للحكومة الرقمية جزء من الخطة الإستراتيجية للدولة لبناء مصر الحديثة التي تشمل من ضمن عدة محاور السياسة المالية والنقدية.

وأكد أن كافة الدول المتقدمة تتبع هذا الأسلوب وهو ما ينعكس بالإيجاب في سهولة توصيل الخدمات لمواطنيها، معتبرًا أن تطبيقه في مصر سيحدث نقلة نوعية في طريقة تقديم الخدمات بجانب السرعة في التنفيذ، والاتقان في العمل وتوفير الوقت.

​وأضاف رئيس اقتصادية الوفد، أنه من ضمن مميزات هذا النظام تخفيض تكلفة نقل الأموال والحد من غسيل الأموال، فضلًا عن التعامل المباشر بين المواطن والحكومة والحد من وجود وسطاء مما يحد من الفساد الإداري، ويرفع كفاءة العمل الحكومي ويقلل الأخطاء.