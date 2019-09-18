الأصغر سنًا.. من هو أسامة الجوهري القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتكليف أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، للقيام بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، لمدة عام، بالإضافة إلى عمله مساعدًا لرئيس الوزراء.

​ويستعرض "الخليج 365" السيرة الذاتية لأسامة الجوهري، القائم بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، على النحو التالي:

- يبلغ الرئيس الجديد للمركز 38 عامًا.

- حاصل على ماجستير في التسويق الدولي من جامعة هالت بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012.

- حاصل على دبلوم دراسات عليا في إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 2008.

- حاصل على شهادة متخصصة في الاقتصاد من جامعة أدنبره البريطانية عام 2009.

- حاصل على عدة دورات تدريبية متخصصة من جامعات دولية.

Advertisements

- عمل منذ عام 2007 في وزارة البترول والثروة المعدنية كباحث بالمكتب الفني لوزير البترول.

- شارك في إعداد العديد من الأعمال البحثية حول صناعة البترول والغاز.

- شارك ضمن فرق عمل مع بيوت خبرة دولية لإعداد دراسات حول مستقبل صناعة البترول في مصر.

- عمل في بداية 2009 بالمكتب الفني لرئيس الوزراء.

- عينه الدكتور مصطفى مدبولي، في أبريل 2019 مساعدًا لرئيس مجلس الوزراء.

- يعد الأصغر سنًا بين من تولوا رئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار منذ إنشائه.

- يأتي تعيينه في إطار حرص الدكتور مصطفى مدبولي، على الدفع بالعناصر الشابة والواعدة لتولى مناصب مهمة، من أجل المساهمة في تجديد الأفكار وتطوير الأداء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتولي الكفاءات الشابة المناصب القيادية .