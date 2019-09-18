ضبط كيلو "قات" مخدر مع راكب يمني بمطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد: أحبطت مباحث مطار القاهرة الدولي بالاشتراك مع سلطات الجمارك تهريب كيلو "قات" مخدر مع راكب يمني الجنسية فور وصوله من اليمن، أخفاها داخل جيوب سحرية بحقائبه. وحسب بيان، اليوم، ردت معلومات لمباحث المطار تفيد بأن أحد الركاب القادمين من اليمن بحوزته مواد مخدرة، لتهريبها داخل البلاد وبيعها وتحقيق مكاسب مادية، وبتفعيل إجراءات المتابعة تبين وصول الراكب على الطائرة اليمنية ومعه المواد المخدرات بحقائبه، وبتفتيش الراكب عُثر بداخل إحدى حقائبه على كمية من نبات "القات" المخدر وزنت حوالي كيلو جرام. أمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن المطار القاهرة الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة للتحقيق.

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