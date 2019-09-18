"الوزراء": زياد عبد التواب قائماً بأعمال مساعد أمين عام المجلس لنظم المعلومات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف المهندس زياد عبد التواب حسن، للقيام بأعمال مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، لمدة عام.​



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