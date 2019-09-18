الزراعة تشن حملات على مراكز بيع الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

كلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مديريات الطب البيطري بالمحافظات، بشن حملة مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أي مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وحسب بيان، اليوم الأربعاء، شنت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية حملة مكبرة في 4 محافظات (كفر الشيخ، الشرقية، الإسماعيلية، الدقهلية)، ونفذت الحملة بالمرور والتفتيش على 39 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات وتم رصد 29 مركزًا مخالفًا ما بين العمل بدون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأدوية محظورة أو مجهولة المصدر وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص ومعايرة اللقاحات المنتجة، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة، وتقييم اللقاحات وكفاءتها في الحقل سنويًا بناء على نتائج المتابعة والرقابة خاصة في المحافظات التي تشتهر بالإنتاج الحيواني.