"صرف صحي القاهرة": سرقة 5 آلاف غطاء بالوعة سنويا والواحد يتكلف 5000 جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشف المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى، عن حجم شركة أغطية البالوعات سنويًا.

وقال حسني في تصريحات لمصراوي، إن عدد أغطية البلوعات التي يتم سرقتها سنويا تصل لـ5 آلاف غطاء، بمعدل متوسط 15 غطاء يوميا.

وأضاف أن القاهرة الكبرى يوجد بها ما يقرب من 350 ألف غطاء، لافتًا إلى أن غطاء البالوعات مصنوع من مادة الزهر ووزنها ما بين 50 لـ60 كيلو بسعر يصل إلى 5 آلاف للغطاء الواحد، لكن السارق يبيع الغطاء بمتوسط 1000 جنيه لمصانع المسابك.

وأشار حسن إلى أن سرقة أغطية البالوعات كانت منتشرة في الأماكن الموجودة على أطراف القاهرة، لكن مؤخرا لاحظنا أنها منتشرة أيضًا في الأماكن الراقية داخل القاهرة، لافتًا إلى أن سرقتها تسبب خسائر مالية كبيرة وخسائر في الأرواح أيضًا.

وأوضح أن الشركة بدأت في استخدام طرق أخرى لتعويض أغطية البلوعات التي تم سرقتها، منها صناعة الغطاء من الخرسانة، كما يجرى دراسة تصنيعه من المواد البلاستيكية قليلة التكاليف، وتم اكتشاف سرقة أغطية البالوعات الخرسانية لأنها تحتوي على معدن الحديد أيضًا.

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وأكد أن الشركة أطلقت حملة تعريفية للمواطنين بأهمية الحفاظ على أغطية البالوعات، مطالبا المواطنين بالإبلاغ حال اكتشاف فقدان غطاء بالوعة، من خلال الاتصال بالخط الساخن 175 من أي تليفون أرضي، حتى وصول عمال الصيانة المختصة، كما طالب بمد الشركة بفيديوهات لوقائع السرقة لمعاونة أجهزة الشرطة في القبض على الجناة.

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