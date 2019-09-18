مصر | في ضربة جديدة لـ"تجار الكيف".. سقوط "ديلر" بحوزته 730 طربة حشيش بمطروح

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فى الآونة الأخيرة نشاط أحد العناصر الإجرامية فى مجال الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة الحمام مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وقد أمكن رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة ومديرية أمن مطروح تم استهداف المتهم بمسكنه، وضبطه وبحوزته ( 730 ) طربة لمخدر الحشيش وزنت ( 106،300 كيلو جرام )، مخبأة داخل مخزن سري بالفناء الملحق بالمسكن، وطبنجة عيار 9مم، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

واعترف المتهم بنشاطه الإجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وحيازته للمضبوطات، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ ( خمسة ملايين جنيه تقريبًا )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونص مشروع التعديل الأخير لعقوبات الاتجار في المخدرات على أن يعاقب بالإعدام كل من جلب أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية، كما يعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار الجواهر المشار إليها، وبالسجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه إذا كانت الحيازة والاحراز بقصد التعاطي، وبالسجن والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من المقصود.

