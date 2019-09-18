مصر | شوادر "كلنا واحد" تستقبل المواطنين لشراء مستلزمات المدراس بأسعار مخفضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوادر "كلنا واحد" تستقبل المواطنين لشراء مستلزمات المدراس بأسعار مخفضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل المواطنون الزحف على شوادر كلنا واحد، لشراء مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفي ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية انطلاقًا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور، وبمناسبة اقتراب العام الدراسي الجديد.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية بالتنسيق مع منتجي ومصنعي الزي المدرسي وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة.

ولقيت المبادرة إقبالًا وإستحسانًا من المواطنين الذين أشادوا بجودة المعروضات وبأسعارها المناسبة مقارنةً بأسعار السوق، كما عبروا عن تقديرهم للدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهلهم.



وأعلنت وزارة الداخلية عن إقامة شوادر للمشاركة في توفير الزي المدرسي والمستلزمات المدرسية، بأسعار منخفضة للمواطنين لتوفير كل المتطلبات المدرسية (زي مدرسي – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وعرضها من خلال (منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر) تصل إلى 276 منفذا "ثابتا – متحركا" بكل المحافظات على مستوى الجمهورية، من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً.

