مصر | حبس عاطلين لسرقتهما 6 سيارات في النزهة 15 يوما

وتعود البداية عندما تلقى مدير مباحث القاهرة، بلاغا بأنه أثناء مرور قوة تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة، لمراقبة الحالة الأمنية بالمنطقة تمكنت من ضبط شخصين: عاطل، سبق اتهامه في قضية "سلاح بدون ترخيص"، وسائق، سبق اتهامه في قضيتين آخرهما "سرقة"، وضبط بحوزتهما "فرد خرطوش وطلقة لذات العيار، دراجة نارية، 12 مفتاح سيارة مصطنع، وأدوات أخرى"، وذلك حال محاولة سرقتهم سيارة.

وبسؤالهما اعترفا بمحاولة سرقة السيارة بأسلوب "توصيل الأسلاك" باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وأوضحا أثناء تحقيقات النيابة بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات وارتكابهما 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتصرفهما في السيارات المستولى عليها بالبيع لعميل يتعاملان معه، وجار تحديد مكانه وتقنين الإجراءات لضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيايه التحقيق.

وشهدت منطقة النزهة واقعة مماثلة حيث تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات، حال استقلالهما سيارة قاما بسرقتها بأسلوب "كسر الزجاج والمفتاح المصطنع".

وتعود البداية عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة، أثناء المرور بشارع عمار بن ياسر دائرة القسم، من ضبط "رجب. ع"، "صالح. س" حال استقلالهما السيارة رقم أ ن ق 846 ماركة هيونداي إلنترا حمراء اللون موديل 2016م "بدون ترخيص"، بحوزتهما حقيبة بداخلها "كمية من مفاتيح السيارات المصطنعة، 2 مفك، قطع بوجيهات، مفتاح انجليزي، واير، سلاح أبيض".

وحرر محضر بالواقعة وتوالت النيايه التحقيق.

