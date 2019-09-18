مصر | في مدينة نصر.. ضبط صيدلية بدون ترخيص بداخلها عقاقير ومنشطات مهربة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في مدينة نصر.. ضبط صيدلية بدون ترخيص بداخلها عقاقير ومنشطات مهربة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية القاهرة، من ضبط صيدلية غير مرخصة وبداخلها كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والمنشطات المهربة جمركيًا.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام (مالك صيدلية كائنة بدائرة شرطة أول مدينة نصر) بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية والمنشطات المهربة جمركيًا وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الصيدلية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية حيث أمكن ضبط (عامل بالصيدلية - مقيم بالمنيا) وعثر بداخل الصيدلية على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد بالمخالفة للقانـونبلغت (عدد 2958 "أقراص – أمبولات" لأدوية مؤثرة على الحالة النفسية - عدد 6276 قرص - كبسولات - كريم - شراب - أمبولات - إسبراى" لأدوية مهربة جمركيًا ومنشطات مجهولة المصدر).

وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بإدارة الصيدلية بدون ترخيص وتخزين المضبوطات بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة لصالح مالك الصيدلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.



تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة ".

