مصر | تعرف على جهود شرطة المسطحات خلال 24 ساعةً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على جهود شرطة المسطحات خلال 24 ساعةً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية لضبط كافة المخالفات وإزالات التعديات على منافع الري والصرف ونهر النيل أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها على النحو التالي:



في مجال ضبط المواد الغذائية المغشوشة والمقلدة

ضبط (مصنع) لإنتاج المواد الغذائية "منتجات الحاصلات الزراعية" بمضبوطات بلغت (219،910 طن ) من منتجات الحاصلات الزراعية والمواد المستخدمة في تصنيعها بدون بيانات.



في مجال ضبط قضايا الثروة الزراعية

ضبط (2 مخزن- أسمدة ومبيدات زراعية" بنطاق محافظة الإسماعيلية بمضبوطات بلغت (617 طن أسمدة زراعية- 114 طن مبيدات زراعية) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الزراعة.



ضبط سيارة بنطاق محافظة الإسماعيلية محمل عليها كمية من المبيدات الزراعية بمضبوطات بلغت (8 طن) "كبريت زراعي" غير مسجل بوزارة الزراعية.



في مجال حماية البيئة والصحة العامة

ضبط (43) سيارة بنطاق محافظتي "القاهرة، القليوبية" لتجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات (انبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.



في مجال تأمين الإزالات

تأمين تنفيذ (11) قرار إزالة تعديات واقعة على (الأراضى الزارعية) – وكذا تأمين تنفيذ (10) قرارات إزالة تعديات (لحماية النيل).



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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