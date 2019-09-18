مصر | بسبب سوء سلوكها.. إحالة عربجي تعدى على شقيقته بـ"قالب طوب" لـ"الجنايات"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب سوء سلوكها.. إحالة عربجي تعدى على شقيقته بـ"قالب طوب" لـ"الجنايات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين الجزئية، بإحالة عربجي إلى محكمة الجنايات للمحاكمة، لتعديه على شقيقته بالضرب بسبب سوء سلوكها وشكه فيها.

وكما أمرت النيابة في وقت سابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتم التجديد وتم إحالته للجنايات.

وتبين الكشف الطبى المبدئي للمجني عليها أنها ثلاثينية العمر أنها مصابة بنزيف في المخ، وجرح قطعي بالرأس،وجرح قطعي أيضا بالساق اليسرى، وكدمات بالعينين، وكدمات متفرقة بالجسم.

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وكشفت تحقيقات النيابة عن ورد إخطار من مستشفى قصر العيني إلى قسم شرطة البساتين يفيد استقباله ربة منزل، 30 سنة مصابة باشتباه نزيف بالمخ، وكدمات متفرقة بالجسم، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجني عليها وشقيقها "عربجي" بسبب سوء سلوكها، تطورت إلى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدي على المجني عليها بالضرب باستخدام "قالب طوب" محدثًا إصابتها.

وبإعداد الأكمنة اللازمة والأجراءات بالأماكن التي يتردد عليها المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه والقبض عليه، وبمواجهته بالواقعة المنسوية إليه، أقر بها وأنه يوم الواقعة تنصت على شقيقته وسمعها تتكلم في الهاتف مع شخص آخر، وأضاف أنه منذ فترة كان يشك في سلوكها، فذهب إليها وقام بالشجار معها وانهال عليها بالضرب، وأخذ قالب طوب وبدأ بضربها به محدثا ما بها من إصابات بالغة بجسمها.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت فيما تقدم.

