مصر | ضبط 108 قضايا ابتزاز مالي عبر الإنترنت خلال أسبوع

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تمكن قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من ضبط 108 قضايا ابتزاز مادي ونصب على المواطنين عبر شبكة الإنترنت خلال أسبوع.



وأسفرت جهود إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات خلال أسبوع عن ضبط (108) قضايا (ملكية فكرية- إبتزاز وتهديد- نصب على المواطنين- اختراق وسرقة حسابات- ترويج لبيع آثار وأدوية مستوردة ومواد مخدرة وأعضاء بشرية- انتحال صفة) عبر شبكة "الإنترنت" بنطاق عدد من مديريات الأمن بإجمالي عدد (109) صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، وعدد (108) متهمين.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع. ويأتي ذلك فى إطار الجهود الأمنية التي تبذلها كافة قطاعات وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة والتي ترتكب من خلال شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت)، ومكافحة جرائم الإبتزاز المادي والنصب لحماية المواطنين.



الابتزاز الإلكتروني

وهي عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية. وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الإجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، تويتر، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الإجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع. وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني في ظل تنامي عدد مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.