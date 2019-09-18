مصر | الحبس عامين لـ3 مشرفين على حمام سباحة لغرق طفل في مصر الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحبس عامين لـ3 مشرفين على حمام سباحة لغرق طفل في مصر الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة النزهة المنعقدة بمصرالجديدة، معاقبة 3 مشرفين على حمام سباحة في ناد رياضي، بالحبس سنتين بتهمة الإهمال، والتسبب في وفاة طفل داخل حمام السباحة.

وكانت استمعت النيابة لأقوال والد الطفل، الذي اتهم مشرفي حمام السباحة بالتسبب في وفاة نجله 5 سنوات، موضحا أنه قام بتسليم ابنه إلى مشرف حمام السباحة في النادي، وطلب منه الاعتناء به بعض الوقت بسبب إصرار ابنه على النزول إلى حمام السباحة فور وصولنا وعدم انتظاره تغيير ملابسه للنزول معه، وأنه لم يتأخر دقائق معدوة وعاد إلى حمام السباحة ولم يجد ابنه في المكان، وبعد سؤال المدرب الذي انشغل في أمور أخرى وترك الطفل داخل حمام وعقب البحث عنه تم استخراجه من قاع المياه في حمام السباحة جثة هامدة.

وكانت قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لتشريح جثة الطفل لبيان أسباب الوفاة وموافاة النيابة بنتائج الصفة التشريحية، كما قررت النيابة تشكيل لجنة فنية من المحافظة لمعاينة حمام السباحة وإعداد تقرير مفصل عن حالته الفنية وإرساله للنيابة.

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وتعود البداية عندما تلقي قسم شرطة النزهة، بلاغًا من موظف اتهم فيه مدرب حمام السباحة و3 مشرفين بالتسبب في غرق نجله داخل ناد رياضي بالنزهة، فانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث وأخطرت النيابة بالواقعة لبدء التحقيقات.

ويعد غرق الأطفال في حمامات السباحة مسلسل لا ينتهى، وآخرهم "حازم" آخر ضحايا حمامات سباحة حيث توفى صعقا بالكهرباء بحمام سباحة في المرج.

وقال والد الطفل أن ابنه توفى في 15 ثانية، عقب صعقه بالكهرباء، وأنه يلقي بالمسئولية على حي المرج، الذي ترك حمامات السباحة الشعبي تنتشر في المنطقة دون رقيب، وأن أقارب المتهم حاولوا التفاوض ودفع أموال للتنازل عن القضية.

