مصر | بـ"طبنجة صوت".. عاطلان ينتحلان صفة ضباط ويسرقان المواطنين بالإكراه بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طبنجة صوت".. عاطلان ينتحلان صفة ضباط ويسرقان المواطنين بالإكراه بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بقيادة الرائد أحمد فرج لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث وردت معلومات مفادها قيام شخصين باستيقاف المواطنين والاستيلاء على ما بحوزتهم من متعلقات منتحلين صفة رجال شرطة.
وعلى الفور انتقلت القوة لمحل الواقعة وتمكنت من ضبط (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) وضبط بحوزة أحدهما ( طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية) وذلك حال قيامهما باستيقاف وتفتيش (طالبين).
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وشروعهما في سرقة متعلقات المجني عليهما بأسلوب (انتحال صفة رجال الشرطة) باستخدام السلاح الناري المضبوط.
والمادة 156 تنص على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.