مصر | بـ"طبنجة صوت".. عاطلان ينتحلان صفة ضباط ويسرقان المواطنين بالإكراه بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"طبنجة صوت".. عاطلان ينتحلان صفة ضباط ويسرقان المواطنين بالإكراه بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال قسم شرطة البساتين بقيادة العميد حازم النجار، من ضبط شخصين انتحلا صفة رجال شرطة وقاما باستيقاف بعض المواطنين وسرقتهم بالإكراه وبحوزتهما "طبنجة صوت".



وتعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة البساتين بقيادة الرائد أحمد فرج لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث وردت معلومات مفادها قيام شخصين باستيقاف المواطنين والاستيلاء على ما بحوزتهم من متعلقات منتحلين صفة رجال شرطة.



وعلى الفور انتقلت القوة لمحل الواقعة وتمكنت من ضبط (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة دارالسلام – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) وضبط بحوزة أحدهما ( طبنجة صوت معدلة لإطلاق الأعيرة النارية) وذلك حال قيامهما باستيقاف وتفتيش (طالبين).



وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وشروعهما في سرقة متعلقات المجني عليهما بأسلوب (انتحال صفة رجال الشرطة) باستخدام السلاح الناري المضبوط.

وبسؤال المجني عليهما اتهماهما بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.