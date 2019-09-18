مصر | بسبب "رفات الموتى".. حبس 13 متهما أصابوا ضابطا ومجندين بعين الصيرة

وكما أمرت النيابة العامة، بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية للضابط والمجندين وإرسال تقرير وإعداد طبي واف عن حالتهم الصحية وعن استقرارها، تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم فى الواقعة.

وكشفت تحريات المباحث الأولية عن نشوب اشتباكات من خلال حملات إزالة للعشوائيات بمنطقة عين الصيرة، والقيام بنقل رفات الموتى من المقابر، فاعترض عدد من الأهالي بشدة وأصابهم غضب شديد بسبب هذه الحملة، وقاموا بالتشاجر مع الحملة ثم تتطورت إلى التشابك بالأيدي ورشق القوات الأمنية بالحجارة، مما أسفر عن إصابط ضابط شرطة ومجندين بإصابات بالغة وهى جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم والوجه، وعلى الفور تم نقلهم للمستشفى لإسعافهم، وباعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهمين الذين أصابوا الضابط والمجندين خلال الحملة.

وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وحرر المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات وأمرت بما تقدم.

يذكر أن قانون العقوبات نص في المادة 133 أن في حالة إهانة بالإشارة أو القول أو التهديد لموظف عمومي أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب الشخص بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، كما أن قانون العقوبات أشار أن العقوبة لا تتوقف فقط أثناء تادية الموظف أو الضابط عمله، ولكن يتم تنفيذها حتى بعد تأدية عمله وتم التعدي عليه في حالة لو التعدي كانت نتيجة تأدية القيام بعمله.

