مصر | ضبط "ديلر" بحوزته 1.4 كيلو حشيش في المقطم

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

يذكر أن قانون العقوبات المصري، قد شدد عقوبة الاتجار في المواد المخدرة، حيث تصل في بعض الأحيان إلى الإعدام، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن "كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة يعاقب بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية".

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.