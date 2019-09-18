أخبار مصر | رئيس "اقتصادية الوفد": تفعيل نظام الحكومة الإلكترونية يحد من الفساد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اقتصادية الوفد": تفعيل نظام الحكومة الإلكترونية يحد من الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد محمد قنديل، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن اتجاه الحكومة لتفعيل نظام الحكومة الرقمية هو خطوة هامة للغاية.

وأضاف قنديل، أن نظام الحكومة الرقمية سيوفر كثيرا من الوقت على المواطنين فى الحصول على الخدمات، وبجانب السرعة فى توصيل الخدمات فأنه يسّهل تحصيل الضرائب من خلال طريقة الدفع الإلكترونية للضرائب، معتبرا أن التحول للحكومة الرقمية جزء من الخطة الإستراتيجية للدولة لبناء مصر الحديثة التي تشمل من ضمن عدة محاور السياسة المالية والنقدية.

وأكد الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، على أن كافة الدول المتقدمة تتبع هذا الأسلوب وهو ما ينعكس بالإيجاب فى سهولة توصيل الخدمات لمواطنيها، معتبرا أن تطبيقه فى مصر سيحدث نقلة نوعية فى طريقة تقديم الخدمات بجانب السرعة فى التنفيذ، والإتقان فى العمل وتوفير الوقت، مُضيفا أنه من ضمن مميزات هذا النظام، تخفيض تكلفة نقل الأموال، والحد من غسيل الأموال، فضلا عن التعامل المباشر بين المواطن والحكومة والحد من وجود وسطاء مما يحد من الفساد الإداري، ويرفع كفاءة العمل الحكومى، ويقلل من الأخطاء.

وتتضمن الاستراتيجية تسعة محاور للعمل وهى: تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجى، وتنمية القدرات البشرية، وتعميق الصناعات التكنولوجية المتخصصة، وتطوير البنية الأساسية للاتصالات، والتحول إلى المجتمع الرقمى، والإبداع وريادة الأعمال، والاستثمار وفتح الأسواق الجديدة الإقليمية والدولية، والتنمية المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتطوير الخدمات البريدية والشمول المالى للمواطن.

كما تستند الاستراتيجية إلى مجموعة من المشروعات الكبرى التى تهدف إلى النهوض بالصناعات التكنولوجية من خلال انشاء 10 مصانع لتصنيع الالكترونيات بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى والتوسع فى أسواق عالمية جديدة، فضلا عن تنمية الصادرات التكنولوجية واعداد البيئة الملائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال توقيع مجموعة كبيرة من اتفاقيات التعاون مع العديد من الدول، وتهدف الاستراتيجية نشر المناطق التكنولوجية فى عدد من المحافظات، ودعمها بالبنية التحتية اللازمة لكى تكون معدة لاستقبال كافة الأنشطة الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وما يرتبط بها من أنشطة خدمية وإنتاجية.