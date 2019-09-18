أخبار مصر | نائب المنوفية: المحافظة شهدت تطورًا لم يحدث منذ عصر محمد علي باشا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب المنوفية: المحافظة شهدت تطورًا لم يحدث منذ عصر محمد علي باشا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن محافظة المنوفية، إن المحافظة شهدت تطورا كبيرا لم يحدث منذ عصر محمد علي باشا، مؤكدًا أن هذه الإنجازات لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت نتيجة عمل جاد واجتهاد وإصرار على النهوض بالوطن.

وأشار "رفعت" في تصريح لبوابة "الخليج 365" إلى أن محافظة المنوفية تعيش أزهى عصورها منذ تولي الرئيس السيسي زمام الأمور، وذلك من خلال إنشاء شبكة طرق على أعلى مستوى مثل المشروع العملاق للطريق الإقليمي الذي ربط المنوفية بالقاهرة والإسكندرية وخط الصعيد المنيا وأسيوط ومرسى مطروح والضبعة، وتطوير الطرق السريعة، بالإضافة إلى إنشاء كباري للمواطنين لحماية المواطنين والحفاظ على أرواحهم من سرعة السيارات.

كما تم إنشاء المستشفى العسكري الأولى بالدلتا، وتحديث جميع الأجهزة بالمستشفيات، وإنشاء غرف عمليات تربط جميع المستشفيات ببعضها البعض لنقل المريض في المستشفيات التي بها أماكن خالية، بالإضافة إلى حملة ١٠٠ مليون صحة، وسرطان الثدي، وذلك بجانب تكليف الرئيس السيسي بتخصيص طائرة إسعاف على مستوى الجمهورية لنقل المرضى التي يصعب على سيارة الإسعاف نقلها.

كما تم تطوير العديد المدارس وإنشاء أخرى، وتطوير شبكات الصرف الصحي وتوصيلها لجميع القرى التي لم تصلها من قبل، مؤكدًا على وجود طفرة كبيرة في شبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى تطوير العشوائيات، وذلك بجانب عدم التستر على الفساد والتصدي له في أنحاء الجمهورية وأبرزها إلقاء القبض على محافظ المنوفية السابق، لافتًا إلى أن الانجازات التي قامت بمحافظة المنوفية في عهد الرئيس السيسي يصعب إحصاءها.