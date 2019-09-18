أخبار مصر | تحذير.. طلب إحاطة حول المنظفات الصناعية: "تسبب فشل كلوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحذير.. طلب إحاطة حول المنظفات الصناعية: "تسبب فشل كلوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن انتشار المنظفات الصناعية غير المطابقة للمواصفات بأخطارها على الصحة العامة.

وأكدت حسونة، أنه تنشط صناعة منظفات بير السلم مُنذ سنوات في ظل عدم إحكام الرقابة عليها مما يتسبب في مشكلات صحية لمستخدميها، تبدأ بضيق في التنفس وحكة في اليدين وصولًا بأمراض جلدية خطيرة، كونها مواد كيميائية وسائلة مغشوشة، مُشيرة إلى أن العديد من عمليات الضبط قامت بها مباحث التموين في الفترة الأخيرة، للأطنان من منظفات الصناعية، الجاهزة للبيع، إلا أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية، ويتم تصنيعها في مصانه بير السلم، حيث تلجأ مصانع المنظفات غير المرخصة إلى خلط المواد الكيميائية والسائلة بإنتاج منظفات مغشوشة بقصد ترويجها، وتحقيق عائد مادي أكبر.

وأكدت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يخالف القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1994 الذي ينُص على حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المصحوبة بالمستندات، كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار، وكل مخالف لأحكام هذا القرار يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، على أن تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها وإعدامها.

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ولفتت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، إلى أن المواد المستخدمة، قد تضر بصحة المستخدمين، في ظل أن المنظفات الصناعية تستخدم في البيوت المصرية بكثرة نظرًا لرخص ثمنها، وهناك تأكيدات بتسببها في الفشل الكبدي والكُلى والمخ، منوهة أن المخاطر التي تلحق بمستخدمي المنظفات غير المطابقة مُتراكمة وتضر بصحتهم على المدي القريب والبعيد بمشكلات في الجلد والجهاز الصدري.

كما تقدمت النائبة أنيسة حسونة، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الصناعة والبترول والتموين، بشأن انتشار أنواع من زيوت السيارات "المغشوشة"، وكشفت عن انتشار أنواع من زيوت السيارات المغشوشة، التي تباع في الورش غير المرخصة، ويستخدمها أصحاب السيارات دون علمهم، ولا يكتشفون ذلك إلا وقت الحادث.

وأشارت النائبة البرلمانية، إلى وجود العديد من زيوت السيارات التالفة التي انتشرت في السوق المصري مؤخرًا مجهولة المصدر، ما بين إنتاج في مصانع "بير السلم" ومستوردة من الخارج وتكون سبب رئيسي في أغلب حوادث الطرق.