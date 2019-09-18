أخبار مصر | ختام مبادرة "احمي نفسك" بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنصورة.. (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام مبادرة "احمي نفسك" بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنصورة.. (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت بمحافظة الدقهلية أعمال مبادرة "اعرف واحمي نفسك"، التي تهدف لتوعية أعضاء هيئة التدريس والعاملين فى كافة المنشآت والقطاعات والمراكز الطبية والإدارات بجامعة المنصورة بالسلامة والصحة المهنية ونشر ثقافة السلامة المهنية، وشارك.

وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان في رسالة للحضور، أن المبادرة تهدف للتعرف على مخاطر بيئة العمل وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول لبيئة عمل آمنة.

وقال أيمن ربيع وكيل أول الوزارة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إن السلامة والصحة المهنية قد اتخذت مفهوما جديدا، إضافة إلى أنها مجموعة قوانين وأحكام يتم تطبيقها فأصبحت على أرض الواقع العمل الجاد والمستمر في نشر الثقافة الخاصة بها بصفه عامة فى المقام الأول، مشيرًا إلى أن السلامة والصحة المهنية تعنى أمن وسلامه الإنسان اينما وجد، مؤكدا ضرورة الاطلاع المستمر على كل ما هو جديد فى مجال العمل فى قطاع السلامة والصحة المهنية للتعامل الجيد والمتميز مع هذا الملف فى المنشآت المختلفة.

وأكد على أهمية السلامة والصحة المهنية والدور الذي تلعبه من أجل توفير بيئة عمل لائقة وصحية وآمنة، خالية من المخاطر والأمراض المهنية، والوقاية من الحوادث والأمراض المهنية وتقليل عدد الوفيات والإصابات المرتبطة بالعمل، مشيرا إلي أن رسالة وزارة القوى العاملة في هذا المجال تهدف إلى رعاية وحماية القوى العاملة وتأمين بيئة العمل، وتحقيق شروط العمل العادلة وظروفه الملائمة.

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وتأتي المبادرة فى إطار التعاون القائم بين الوزارة وجامعه المنصورة، وشارك فيها أحمد القللى وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالدقهلية، والسيد السنجابي وكيل المديرية، والمهندسة سحر على بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة.

وحضر المبادرة الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة، ومسئولي السلامة والصحة المهنية والأزمات والكوارث بالمنشآت الجامعية ومسئولي السلامة والصحة المهنية بالمراكز والمناطق التابعة لمديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وفي ذات الإطار، أمر وزير القوى العاملة محمد سعفان، بسرعة التدخل لحل مشكلة 1000 عامل بالشركة العربية للغزل والنسيج "بليفارا" وديا، وحصول العمال على حقوقهم كأمله طالما أنها فى الإطار القانوني.

وأكد وكيل مديرية القوى العاملة بالإسكندرية عبد الونيس عبد الله، إنه تم انتقال لجنة من منطقة قوي عاملة المنتزه مشكلة من التفتيش وعلاقات العمل والرعاية لمقر الشركة للتفاوض مع إدارتها والعمال حيال مطالبهم المتمثلة في عدم صرف العلاوة الدورية، وزيادة الأجور، وتفعيل الإجازات السنوية.