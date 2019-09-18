أخبار مصر | سؤال برلماني بشأن استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سؤال برلماني بشأن استعدادات الجامعات للعام الدراسي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، استنادًا إلى حكم المادة "129" من الدستور، بشأن استعدادات الجامعات لاستقبال العام الدراسي، والمقرر أن يبدأ 21 سبتمبر الجاري.

وشددت فهيم، على ضرورة الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وعرضها على الشاشات، وإعلانها للطلاب بوقت كاف والعمل على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتجهيز أماكن المحاضرات والمعامل والقاعات والوورش والمكتبات، ورفع كفاءة المنشآت والبنية الأساسية بالكليات والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

كما شددت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، على ضرورة الاستعداد التام للدراسة وتوفير جميع ‏المقومات التعليمية وحل جميع المشاكل وتذليل كافة العقبات قبل ‏بداية العام الدراسي الجديد جاء ذلك خلال ترأسه مجلس عمداء الجامعة اليوم الثلاثاء، ووجهت النائبة البرلمانية، تنظيم حفلات تعارف استقبال الطلاب الجدد ذات الطابع الجدي، منوهة إلى أهمية حفلات استقبال الطلاب وتعريفهم بالحياة الجامعية لتوفير التواصل المستمر مع الطلاب وخصوصا الجدد.

وطالبت عضو مجلس النواب، رؤساء الجامعات، بضرورة الإطمئنان على سير أعمال الصيانة في المدن الجامعية وتسكين الطلاب الجدد والقدامى، إضافة إلى الطلاب الوافدين.

كما طالبت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة فنية مركزي ولها فروع في كافة المحافظات، للتأكد من جاهزية جميع المدارس على مستوى الجمهورية لبدء لفصل الدراسي الأول بالعام الجديد.

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وأشارت النائبة البرلمانية، إلى أنه يجب أن تكون مهمة هذه اللجنة هي الوقوف على حالة المدارس ومدى استعدادها لبدء العام الدراسي واستقبال الطلاب، وبحث حلول سريعة لأي أزمات تواجهها سواء من ناحية القدرة على استيعاب الكثافة أو ضرورة التطوير والترميم.

وأكدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، أن هناك مدارس في المحافظات النائية وكثيفة السكان غير قابلة لاسقبال الطلاب تحت أي شكل، حيث أن قد تمثل خطورة على حياتهم كما أنها لن تكون قادرة على استقبال الكثافات الطلابية.

يذكر أن النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى وزير التربية والتعليم، بشأن دور الوزارة للتصدي لظاهرة انتشار الباعة الجائلين أمام المدارس.

وقالت إيمان، إنه على الرغم من أن هناك تعليمات واضحة بمنع تواجد الباعة الجائلين أمام المدارس، أو بجوار أسوارها؛ حرصًا على سلامة التلاميذ، إلا أن هذه التعليمات مجرد "حبر على ورق"، تصدرها الوزارة كل عام، ونتفاجئ في كل مرة بتفشي الظاهرة، مُؤكدة أن انتشار عربات الباعة الجائلين أمام المدارس، تشكل خطرًا كبيرًا على صحة ابنائنا الطلاب، حيث تُعرض الأطعمة والمواد الغذائية التي لا يوجد عليها رقابة من الجهات المختصة، ولا تصلح للاستخدام الآدمي.