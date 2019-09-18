شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة الجوهري قائمًا بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتكليف أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، للقيام بأعمال رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، لمدة عام، بالإضافة إلى عمله مساعداً لرئيس الوزراء.

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والرئيس الجديد للمركز يبلغ من العمر ٣٨ عاماً، وهو حاصل على ماجستير في التسويق الدولى من جامعة هالت بالولايات المتحدة الأمريكية في عام ٢٠١٢، ودبلوم دراسات عليا في إدارة الموارد البشرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام ٢٠٠٨، وشهادة متخصصة في الاقتصاد من جامعة ادنبره البريطانية في عام ٢٠٠٩، هذا بالإضافة إلى العديد من الدورات التدريبية المتخصصة من جامعات دولية.

عمل منذ عام 2007 في وزارة البترول والثروة المعدنية كباحث بالمكتب الفنى لوزير البترول، حيث شارك في إعداد العديد من الأعمال البحثية حول صناعة البترول والغاز، فضلا عن مشاركته ضمن فرق عمل مع بيوت خبرة دولية لاعداد دراسات حول مستقبل صناعة البترول في مصر. وفى بداية عام 2016 انتقل للعمل بالمكتب الفنى لرئيس الوزراء، وفي أبريل ٢٠١٩ عينه الدكتور مصطفى مدبولي مساعداً لرئيس مجلس الوزراء.

ويعد أسامة الجوهرى هو الأصغر سناً بين من تولوا رئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار منذ إنشائه. ويأتى تعيينه في إطار حرص «مدبولى»، على الدفع بالعناصر الشابة والواعدة لتولى مناصب مهمة، من أجل المساهمة في تجديد الأفكار وتطوير الأداء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتولى الكفاءات الشابة المناصب القيادية.