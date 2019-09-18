شكرا لقرائتكم خبر عن النقابة العامة للغزل والنسيج تنجح في استرداد ممتلكات لها من «البلطجية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت النقابة العامة للغزل والنسيج، برئاسة عبدالفتاح إبراهيم، في استرداد ممتلكات لها كان قد استولى عليها مجموعة من البلطجية، واستلمت النقابة جراج ببرج المندرة بمدينة الإسكندرية تبلغ مساحته 1000 متر مربع.

صرح بذلك، عبدالفتاح إبراهيم، رئيس «النقابة العامة»، الأربعاء، وقال إن المعارك القانونية التي خاضتها «النقابة» نجحت أيضا في استرداد «فيلا سموحة» والتي كانت تُعد في عِداد المفقودين.

وأكد «إبراهيم» على أهمية الحفاظ على ممتلكات العمال والاستفادة منها في خدمة العاملين في مجال الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، معتبرا ذلك «واجب وطني»، مضيفا أن «النقابة العامة» تسير في نفس اتجاه خطط التطوير والنهوض بموارد وأصول «القطاع»، وتدعم الخطة الشاملة التي تقودها الدولة بدعم ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بنفسه لتطوير صناعة الغزل والنسيج بالشركات التابعة بتكلفة تقدر بنحو 21 مليار جنيه.