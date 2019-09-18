شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تنفذ برنامج تدريب المعلمين لتعزيز قيم «المواطنة» بالتعاون مع «نهضة مصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت وزارة التربية والتعليم ببرنامج تدريب للمعلمين تحت عنوان «قيم المواطنة»، بهدف غرس مجموعة من القيم والأخلاقيات لدى الطلاب، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة ومؤسسة نهضة مصر.

واستهدف البرنامج، معلمي المدارس الابتدائية بمحافظة الفيوم لمعلمي الصف الأول الابتدائي، وتضمن تدريب أكثر من 1100 معلم وما يقرب من 15 موجهًا إداريًّا في 557 مدرسة مختلفة.

وتمحورت المادة التدريبية للبرنامج، التي تم اعتمادها من وزارة التربية والتعليم، حول 5 قيم رئيسية للمواطنة وهي:الأمانة، المسؤولية، الشجاعة، الاحترام، وعدم التمييز. وشمل البرنامج طرقًا تربوية وتعليمية عن كيفية غرس تلك القيم والأخلاقيات لدى طلابنا من سن صغيرة، وحثهم على أهمية ممارستها لبناء مجتمع أفضل يشعر بالمسؤولية تجاه وطنه ويحترم ويتقبل الآخر.

Advertisements

ومن جانبها، صرحت داليا إبراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، إن «البرنامج التدريبي يأتى في ظل سعينا الدائم لتطوير وبناء الأجيال القادمة علميًّا وثقافيًّا وأخلاقيًّا، ولهذا حرصنا على تطوير برنامج تدريبي وتوعوي للمعلمين؛ حيث إنهم المؤثر الأساسي والمباشر في تنشئة أطفالنا، فالبرنامج يساعدنا على وضع نواة للأخلاقيات والسلوك الإيجابي في أطفالنا منذ الصغر مع تعزيز شعور الانتماء لديهم والحفاظ على هويتهم المصرية وثقافة بلادنا».

برنامج تدريب للمعلمين تحت عنوان «قيم المواطنة»

برنامج تدريب للمعلمين تحت عنوان «قيم المواطنة»

ووفقا لبروتوكول التعاون، تقوم نهضة مصر للنشر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على نطاق واسع، بعد اختيارها من قبل الوزارة للمشاركة في تطويرالمناهج التعليمية الجديدة 2.0 والتي تهدف إلى إعادة بناء المواطن المصري وخلق أجيال جديدة تمتلك مهارات حقيقية.

وفي هذا السياق، قامت نهضة مصر بتأليف وتطوير المناهج الجديدة للغة العربية لمرحلة رياض الأطفال، إلى جانب مناهج اللغة العربية والتربية الدينية للصف الدراسي الأول والثانى الابتدائي، بالإضافة إلى تأليف دليل المعلم لتدريس تلك المناهج الجديدة.

وتنفيذا لبنود البروتوكول وتماشيًا مع متطلبات العصر والتطور الذي يشهده العالم في مجال التكنولوجيا والتعليم التفاعلي؛ قامت نهضة مصر بتحويل كافة المناهج للتعليم الأساسي إلى مناهج تفاعلية تم تصميمها لتنمية المهارات التعليمية والشخصية للمتعلمين، كما تم توفير تلك المناهج التفاعلية على بنك المعرفة المصري.