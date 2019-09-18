شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: «من لا يقرأ الأهرام يومه فاسد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إن جريدة الأهرام بالنسبة لي ولجيلي ولأجيال سبقتنا ولأجيال قادمة «ديوان الحياة المعاصرة»، مضيفاً: «من لا يقرأ الأهرام يومه فاسد».

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي تنظمها مكتبة الإسكندرية اليوم الاربعاء، بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاماً.

وأضاف «الفقى» أن الإسكندرية تحاول أن تستعيد امجادها ليس كعاصمة ثانية ولكن عاصمة أولى ونحن نحتفى بالأهرام التي صدرت من الإسكندرية فذلك تكريم للمدينة.

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وتابع: «الأهرام مدرسة خرجت الكثيريين من العظام والاعلام التي لا يمكن أن ننساها ولكن ننظر إليها باعتبارها صحيفة ولكن كمدرسة يعرفها العالم أجمع».

وكشف «الفقي» أن المكتبة تسلمت أمس الدفعة الأكبر من وثائق الأستاذ محمد حسنين هيكل، بعد مفاوضات مع أسرته، لتعتبر مرجع للمتلقين والباحثين بعد ارشفتها وتوثيقها داخل المكتبة.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية أن الدفعة الاولى من وثائق هيكل جاءت داخل ٣٧ كرتونة وتم الحصول عليها بصعوبة بالغة للغاية.

وأضاف «الفقى»: بالصدفة نحتفل في اليوم الثانى بجريدة الأهرام التي ينتمى إليها «هيكل» وهذا فأل طيب يسعدنى.

يشارك في الاحتفالية الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد من القيادات الصحفية منهم كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، مكرم محمد أحمد؛ رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالمحسن سلامة؛ رئيس مجلس إدارة الأهرام، وعلاء ثابت؛ رئيس تحرير جريدة الأهرام، ومحمد إبراهيم الدسوقي، رئيس تحرير بوابة الأهرام، ورؤساء تحرير إصدارات مؤسسة الأهرام المتنوعة، ولفيف من كبار كتاب الأهرام، وعدد من الكتاب والمثقفين وقيادات المؤسسات الصحفية الأخرى.

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاماً

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاماً

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاماً

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاماً

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاماً

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاماً

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاماً

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاماً

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاماً