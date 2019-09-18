شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: الانتهاء من صيانة 1650 مبنى تعليميًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم، الأربعاء، انتظام العملية التعليمية للصفين الأول والثاني الابتدائي بعدد من المدارس بأحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة.

وأشار المحافظ إلى انتهاء التجهيزات بكافة مدارس المحافظة لاستقبال طلاب المراحل التعليمية بالعام الدراسي الجديد، مؤكدا أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة والترميم والأعمال الإنشائية بالمدارس حيث تمت صيانة 1650 مبنى تعليمياً داخل 3600 مدرسة تم بها أعمال صيانة تنوعت ما بين إضافة فصول جديدة للمدارس وتوسعات بالمدارس لاستيعاب الكثافات الطلابية.

وحرص المحافظ على تفقد أعمال الدهانات بالمدارس والتأكد من صيانة مقاعد الجلوس والوسائل التعليمية وأبواب الفصول والشبابيك واللافتات والإنارة والتهوية داخل الفصول.

وخلال الجولة منح محافظ الجيزة مكافأة لمدير الإدارة التعليمية بالدقى ومدير مدرسة المدينة الجامعية بالدقى لإنهاء أعمال الصيانات والتجهيزات للمدارس على أكمل وجه والاهتمام بالمظهر الجمالى للمدارس.

Advertisements

وشملت جولة محافظ الجيزة ونائب وزير التربية والتعليم مدارس أم المؤمنين النموذجية بالعجوزة والمدينة الجامعية النموذجية بالدقى والنهضة الرسمية بجنوب الجيزة، حيث وجه المحافظ بضرورة أن تشتمل الحصص الدراسية على دروس لتوعية الطلاب منذ الصغر على أهمية ترشيد المياه والاستخدام الصحيح لها والاهتمام بنظافة الشوارع ليكون للمدرسة دور فعال وهام على المجتمع.

كما شهد المحافظ عددا من الأنشطة الرياضية والفنية التي يقوم بها طلاب الصفين الأول والثانى الابتدائى، مشيداً بالوسائل التعليمية والمناهج المطورة التي يتلقاها الطلاب والتى تساعد على تنمية مهارات وقدرات الطلاب، مؤكدًا أن المحافظة تسعى بكافة الوسائل إلى تطوير المنشآت التعليمية لتفتيت أي كثافات طلابية بالمدارس ولمواكبة المنظومة التعليمية الجديدة وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، مشيرًا إلى أن العام الحالى سيشهد دخول 42 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة بتكلفة 483 مليون جنيه بإجمالي 982 فصلاً دراسياً وتتنوع المدارس ما بين إنشاء جديد ومدارس دخلت الخدمة جزئيا وتم استكمال الأعمال لدخولها كليا ومدارس تم تنفيذ توسعات بها لاستيعاب الكثافات الطلابية ومدارس تم عمل إحلال جزئي لها وتعلية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وقال المحافظ إن المدارس ستساهم في تقليل الكثافات الطلابية بالفصول، مؤكداً حرص المحافظة الدائم على التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لتوفير أراضٍ لبناء مدارس جديدة عليها لمواجهة الكثافة العالية داخل الفصول إضافة إلى مساهمة المجتمع المدني في بناء وتجهيز المدارس.

ومنح محافظ الجيزة مكافأة لمدير مدرسة النهضة الرسمية والمعلمين المتواجدين بالمدرسة لإجادتهم في العمل وتفانيهم في ايصال رسالتهم التعليمية إلى الطلاب إضافة إلى حرصهم على تطوير وتجميل مدرستهم بالجهود الذاتية.

رافق محافظ الجيزة ونائب وزير التربية والتعليم خلال جولتهما على المدارس كل من المهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد، ورؤساء أحياء العجوزة والدقى وجنوب الجيزة وجهاز التفتيش والنظافة والتجميل ومدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.